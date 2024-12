https://fr.sputniknews.africa/20241201/deux-ancetres-des-humains-ont-cohabite-en-afrique-il-y-a-15-million-dannees-premieres-preuves-1069502621.html

Deux ancêtres des humains ont cohabité en Afrique il y a 1,5 million d'années: premières preuves

Des traces de pas espacées d'à peine "quelques heures" découvertes au Kenya prouvent que deux espèces humaines de la préhistoire cohabitaient dans un même...

Des chercheurs de Rutgers School of Arts and Sciences ont apporté la preuve que différentes espèces d'hominidés ont vécu simultanément dans le temps, près du lac Turkana au Kenya, rapporte un communiqué de l'institution.Les hominidés appartenaient aux espèces Homo erectus et Paranthropus boisei. Les traces de pas fossilisées remontent à 1,5 million d'années, selon une étude publiée dans la revue Science.Les scientifiques ont utilisé des technologies d’imagerie 3D pour créer une nouvelle façon d’observer les empreintes de pas, découvrant qu'elles reflétaient différents schémas d'anatomie et de locomotion.

