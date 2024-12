https://fr.sputniknews.africa/20241201/ces-pays-dafrique-comptent-le-plus-de-civils-detenteurs-darmes-a-feu-1069503416.html

Ces pays d'Afrique comptent le plus de civils détenteurs d'armes à feu

Ces pays d'Afrique comptent le plus de civils détenteurs d'armes à feu

Le Nigeria et l'Afrique du Sud comptent le plus de détenteurs d'armes à feu en Afrique, selon un rapport de Small Arms Survey. 01.12.2024, Sputnik Afrique

Les armées d'Égypte, d'Érythrée et d'Algérie se distinguent par leurs arsenaux, mais c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud qui sont en tête du classement des pays africains où les civils possèdent le plus d'armes àfeu, affirme Small Arms Survey, un think tank basé à Genève:En 2017, 857 millions d'armes à feu étaient aux mains de civils dans le monde, soit 85% d'un milliard d'armes en circulation, précise Small Arms Survey. Les arsenaux militaires comptent 13% des armes dans le monde (133 millions) et les 2% restants (23 millions) reviennent aux services de l'ordre

