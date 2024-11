https://fr.sputniknews.africa/20241130/soudan-un-tatouage-chretien-rare-decouvert-sur-un-pied-dun-humain-mort-il-y-a-1300-ans---1069488872.html

Soudan: un tatouage chrétien rare découvert sur un pied d’un humain mort il y a 1.300 ans

Une équipe internationale d’anthropologues a étudié des restes humains momifiés dans un cimetière du monastère de Ghazali, dans le désert de Bayouda, au nord... 30.11.2024, Sputnik Afrique

La visualisation sous différents spectres de lumière a permis de reconstituer sur son pied des marques qui ne sont que le deuxième exemple de tatouage identifié en Nubie médiévale, indique leur étude publiée en ligne par Cambridge University Press. Ce tatouage représente un christogramme, un symbole qui forme une abréviation du nom de Jésus-Christ. La première et la dernière lettres de l'alphabet grec, alpha et oméga, sont visibles. Elles signifient la croyance chrétienne selon laquelle Dieu représente le début et la fin de toute chose. L'emplacement du tatouage a peut-être été choisi comme signe de foi privé. Il a en effet été conçu pour être vu par le porteur mais pouvait être facilement recouvert. Un lien avec un pèlerinage et un voyage à pied en tant qu'acte de dévotion est également possible, notent les chercheurs. Ghazali est l'un des sites archéologiques les mieux préservés du Soudan, où se trouvait un monastère chrétien médiéval en activité entre le VIIe et le XIIIe siècle. La zone abrite également quatre cimetières antiques.

