https://fr.sputniknews.africa/20241130/paris-va-remettre-a-addis-abeba-3500-objets-archeologiques--1069491220.html

Paris va remettre à Addis Abeba 3.500 objets archéologiques

Paris va remettre à Addis Abeba 3.500 objets archéologiques

Sputnik Afrique

L'annonce a été faite par le ministre français des Affaires étrangères, en visite en Éthiopie. 30.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-30T17:40+0100

2024-11-30T17:40+0100

2024-11-30T17:40+0100

france

éthiopie

restitution

ambassade

fouilles

archéologie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/1e/1069491044_0:91:870:580_1920x0_80_0_0_3f1def5cad005af76fedf18a6fd14521.jpg

Les objets issus des fouilles sur le site de Melka Kunture ont été emmenés en France pour y être étudiés, a-t-il précisé. Ces artefacts datant entre 1 et 2 millions d’années se trouvaient en Hexagone depuis les années 1980. Jean-Noël Barrot a remis symboliquement deux bifaces et un coupe-pierre à la ministre éthiopienne du Tourisme, à l’issue d’une visite du musée national. La totalité de la collection est entreposée à l’ambassade de France à Addis-Abeba, sa remise à la direction du patrimoine éthiopien est programmée au 3 décembre. Il s’agit bien d’une remise et non d’une restitution, souligne la presse française. En effet, les objets en question n’ont jamais été intégrés à des collections publiques françaises.

france

éthiopie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, éthiopie, restitution, ambassade, fouilles, archéologie