https://fr.sputniknews.africa/20241130/les-senegalais-aspirent-a-ce-que-la-russie-travaille-avec-eux-dans-un-partenariat-degal-a-egal-1069484387.html

"Les Sénégalais aspirent à ce que la Russie travaille avec eux dans un partenariat d'égal à égal"

"Les Sénégalais aspirent à ce que la Russie travaille avec eux dans un partenariat d'égal à égal"

Sputnik Afrique

Dans une interview accordée à Sputnik Afrique, Alassane Samba Diop, journaliste et directeur général du Groupe Emedia Invest, a souligné l’importance... 30.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-30T10:25+0100

2024-11-30T10:25+0100

2024-11-30T10:25+0100

opinion

sénégal

russie

coopération

international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/1e/1069484209_0:0:2988:1682_1920x0_80_0_0_71052482d471ca98ffcae3fa539c568f.jpg

Selon lui, la Russie offre des opportunités aux pas africains en termes de technologies et de ressources.Alassane Samba Diop a également souligné l’importance du dernier sommet Russie-Afrique qui a consolidé les bases d’une coopération bénéfique pour les deux parties.Diop estime que cette coopération avec la Russie reflète un changement global vers un monde multipolaire, où les pays africains cherchent à diversifier leurs partenariats et à s’émanciper des anciennes relations de dépendance.Le journaliste a aussi plaidé la coopération au sein des BRICS où "le Sénégal va trouver son plein de jeux". Nous vivons dans “une nouvelle ère”, où les relations doivent être “d’égal à égal”, “de gagnant à gagnant”, a-t-il résumé. M.Diop a précisé que cette relation n’est pas uniquement économique, mais aussi culturelle et humaine.

sénégal

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, sénégal, russie, coopération, international