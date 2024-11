https://fr.sputniknews.africa/20241130/le-fait-de-ne-pas-inviter-la-russie-au-sommet-sur-lukraine-a-ete-une-grave-erreur-diplomatique-1069486373.html

Le fait de ne pas inviter la Russie au sommet sur l'Ukraine a été une grave erreur diplomatique

C'est ce qu'a déclaré le sénateur suisse à Sputnik. 30.11.2024, Sputnik Afrique

La Suisse n'a pas joué son rôle de médiateur neutre et elle aurait pu agir différemment, a déclaré le membre du plus grand parti du Parlement suisse "L'Union démocratique du centre".Mauro Poggia a souligné que cela concernait à la fois les déclarations publiques et l'organisation de la conférence de paix au Bürgenstock.Le responsable a également indiqué que Moscou aurait pu rejeter l'invitation de Berne, mais que les deux parties en conflit auraient dû être invitées.Auparavant, le Kremlin avait déclaré qu'il était absolument illogique et futile de chercher des options pour résoudre la situation dans le conflit ukrainien sans la participation de la Russie.La conférence s'est déroulée les 15 et 16 juin dans la ville suisse de Bürgenstock. Plus de 90 pays, dont la moitié en Europe, ont participé à l'événement.

