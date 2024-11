Le CDC Afrique lance un plan continental pour lutter contre les maladies tropicales endémiques

https://fr.sputniknews.africa/20241130/le-cdc-afrique-lance-un-plan-continental-pour-lutter-contre-les-maladies-tropicales-endemiques-1069482193.html

Selon un communiqué publié jeudi soir par le CDC Afrique, le nouveau plan stratégique a été approuvé par les membres de l'Union africaine lors d'une réunion de haut niveau organisée par le CDC Afrique du 27 au 29 novembre dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba. Des délégués de tous les membres du bloc panafricain se sont réunis pour examiner et approuver le plan continental pour 2024-2027 visant à lutter contre les maladies tropicales endémiques et négligées. Le nouveau plan stratégique, en mettant l'accent sur les systèmes de santé intégrés, donne la priorité à la prévention et au contrôle des principales menaces sanitaires telles que le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose, l'hépatite et les maladies tropicales négligées. Selon les données de l'agence de santé spécialisée de l'Union africaine, les maladies infectieuses continuent d'avoir un impact disproportionné en Afrique, le continent représentant 94 % des cas de paludisme dans le monde et 95 % des décès liés au paludisme. En outre, il supporte 40 % de la charge mondiale des maladies tropicales négligées, tous les pays africains étant par ailleurs confrontés à au moins une maladie tropicale négligée endémique. Malgré l'impact disproportionné sur la santé publique en Afrique, le CDC Afrique a souligné que les principaux obstacles aux progrès dans la lutte contre ces menaces sanitaires restent le sous-financement, la faiblesse des systèmes de santé, la recherche limitée et le faible accès aux traitements de santé. Le plan stratégique continental récemment approuvé, a ajouté le CDC Afrique, représente un effort unifié pour relever les défis sanitaires les plus urgents du continent en intégrant des stratégies de prévention et de contrôle dans les systèmes de santé nationaux. Selon le communiqué, le plan s'aligne sur "Un nouvel ordre de santé publique pour l'Afrique", un cadre d'action lancé par le CDC Afrique qui vise à renforcer l'autonomie du continent en matière de sécurité sanitaire. Il complète également les aspirations en matière de santé et de développement de l'Agenda 2063, le plan de développement continental sur 50 ans de l'Union africaine.

