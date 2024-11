https://fr.sputniknews.africa/20241130/lafrique-francophone-mieux-representee-dans-le-top-2024-des-meilleures-universites-subsahariennes-1069490206.html

L'Afrique francophone mieux représentée dans le top 2024 des meilleures universités subsahariennes

L'Afrique francophone mieux représentée dans le top 2024 des meilleures universités subsahariennes

Sputnik Afrique

Six établissements figurent dans le palmarès établi par le mensuel britannique spécialisé dans l'enseignement supérieur Times Higher Education. L'an dernier... 30.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-30T16:42+0100

2024-11-30T16:42+0100

2024-11-30T16:42+0100

afrique subsaharienne

université

côte d'ivoire

niger

burkina faso

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/16/1060689809_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4328c01d88083b6e72d132f9e0b2ed1a.jpg

Cette avancée est portée par la Côte d’Ivoire qui place dans la liste l’Institut universitaire d’Abidjan, l’École supérieure de gestion, l’Université internationale de Grand-Bassam et l’Université polytechnique de San Pedro. L’Institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement basé au Burkina Faso et l’Université américaine Maryam Abacha du Niger figurent eux aussi dans le classement. Le premier, se trouvant à la 61e place, est en tête parmi les établissements des pays francophones. Le classement utilise des indicateurs calibrés pour fournir des comparaisons dans trois domaines essentiels: l'enseignement, la recherche et l'impact sociétal. La liste est établie sur une base de 20 paramètres, regroupés en cinq piliers:

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

niger

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, université, côte d'ivoire, niger, burkina faso