Gaza: le silence occidental sur les crimes d'Israël révèle l'hypocrisie, dit un expert sud-africain

Sputnik Afrique

30.11.2024

"L'Occident prétend être le bastion du système des droits de l'homme et de ses institutions de soutien telles que la CIJ, la CPI, l'Onu, etc.", a déclaré le Dr Ahmed Jazbhay à Sputnik Afrique. Il souligne la condamnation par l'Occident des violations commises dans d'autres régions et son silence concernant Gaza. "[Cela] signifie que tous ne sont pas égaux devant la loi." Ce deux poids deux mesures démontre la "farce" de l'ordre libéral de l'après-Seconde Guerre mondiale, a affirmé l’expert. C’est un système conçu pour servir les intérêts du système mondial euro-nord-américain, selon lui. L'accent mis par Paris sur l'immunité de Benjamin Netanyahou en est un exemple flagrant, estime Ahmed Jazbhay. La priorité accordée aux détails juridiques face à la souffrance des victimes met davantage en évidence le manque d'engagement envers la dignité humaine palestinienne, renchérit-il.

