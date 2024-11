https://fr.sputniknews.africa/20241129/voici-comment-loccident-pourrait-occuper-et-diviser-lukraine-selon-le-renseignement-russe-1069470528.html

Voici comment l'Occident pourrait occuper et diviser l'Ukraine, selon le renseignement russe

Le Service russe de renseignement extérieur (SVR) dit avoir obtenu des informations concernant les projets de l'Otan visant à se répartir le territoire... 29.11.2024, Sputnik Afrique

D'après les projets en question, les territoires censés être répartis entre les occupants seraient les suivants:Au total, il serait prévu d'envoyer en Ukraine 100.000 soi-disant soldats de la paix, indique le SVR.Ces projets seraient liés au manque de perspectives d'infliger une défaite stratégique à la Russie sur le champ de bataille. L'Otan serait de plus en plus encline à geler le conflit ukrainien, note l'instance.Pour l’Occident, la mise en œuvre d’un tel scénario serait une opportunité de restaurer la capacité au combat des forces armées ukrainiennes et de préparer Kiev à une tentative de revanche.Afin d'y parvenir, l’Occident devrait occuper de facto l’Ukraine. Cela se ferait sous couvert du déploiement d’un "contingent de maintien de la paix" dans le pays.L'Otan mettrait déjà en place des centres d'entraînement en Ukraine, à travers lesquels elle devrait faire passer au moins un million d'Ukrainiens mobilisés, selon les données du SVR.

