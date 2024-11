https://fr.sputniknews.africa/20241129/namibie-la-commission-electorale-annonce-deux-jours-de-vote-supplementaires-1069468517.html

Namibie: la commission électorale annonce deux jours de vote supplémentaires

Namibie: la commission électorale annonce deux jours de vote supplémentaires

Sputnik Afrique

La commission électorale de Namibie a annoncé jeudi deux jours de vote supplémentaires dans 36 bureaux à la suite des incidents logistiques et techniques ayant... 29.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-29T08:23+0100

2024-11-29T08:23+0100

2024-11-29T08:23+0100

afrique

namibie

élection présidentielle

vote

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/1d/1069468114_0:0:3221:1811_1920x0_80_0_0_cb35a33b1d6f8d3e2403efb0a26d52db.jpg

"Pour permettre la poursuite de l'élection dans les bureaux de vote identifiés", ceux-ci seront ouvert le "vendredi 29 novembre 2024 et le samedi 30 novembre 2024", a indiqué la commission dans un communiqué.Au vu des interminables files d'attente devant les bureaux de vote mercredi, la commission électorale avait décidé aux alentours de l'heure de fermeture, à 21H00, de prolonger "sans durée spécifiée" le vote pour ces élections présidentielle et les législatives, les plus indécises de l'histoire du pays.La candidate du parti au pouvoir, Netumbo Nandi-Ndaitah, en position devenir la première femme présidente du pays, pourrait être contrainte à un second tour inédit.

afrique

namibie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

afrique, namibie, élection présidentielle, vote