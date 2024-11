https://fr.sputniknews.africa/20241129/le-tchad-rompt-ses-accords-de-cooperation-de-defense-avec-la-france-1069467897.html

Le Tchad rompt ses accords de coopération de défense avec la France

Le Tchad rompt ses accords de coopération de défense avec la France

Sputnik Afrique

"Le Gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de... 29.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-29T06:20+0100

2024-11-29T06:20+0100

2024-11-29T06:36+0100

tchad

france

forces armées françaises

défense

accord

sahel

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103126/64/1031266400_0:308:5184:3224_1920x0_80_0_0_f893c2a498dd0eb0f8027fff7f66bb00.jpg

Le Tchad est le dernier pays sahélien à abriter des forces françaises, après que le Mali, le Burkina et le Niger avaient exigé le retrait les contingents de ces dernières. "Cette décision marque un tournant historique pour le Tchad, 66 ans après la proclamation de la république. Elle permettra au pays d’affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales", a indiqué le porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, ministre des Affaires étrangères. Cette annonce de rupture a été faite quelques heures après une visite du chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot.

tchad

france

sahel

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

tchad, france, forces armées françaises, défense, accord, sahel, afrique subsaharienne