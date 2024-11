https://fr.sputniknews.africa/20241129/ibrahim-traore-inaugure-demain-une-usine-de-transformation-de-tomates--1069471553.html

Ibrahim Traoré inaugure demain une usine de transformation de tomates

Le Président du Faso est arrivé hier à Bobo-Dioulasso pour participer à la cérémonie officielle d'inauguration prévue le 30 novembre. 29.11.2024, Sputnik Afrique

Ibrahim Traoré s'est rendu hier à Bobo-Dioulasso pour inaugurer une usine de transformation de tomates.La vidéo montrant la scène de liesse de son accueil a été relayée par les médias burkinabè.Cet événement marque une étape de plus dans le développement du secteur agro-industriel et s'inscrit dans le programme de souveraineté alimentaire (https://t.me/sputnik_afrique/38759) initié par Traoré, a noté AES Info.L'usine "permettra non seulement de valoriser la production locale de tomates, mais aussi de créer de l'emploi et de renforcer la sécurité alimentaire", précise le média.

