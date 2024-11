https://fr.sputniknews.africa/20241128/ukraine-la-russie-parviendra-au-fait-que-les-etats-unis-soient-saisis-de-tremblements-et-de-choc-1069444536.html

Ukraine: la Russie parviendra au fait que les Etats-Unis "soient saisis de tremblements et de choc"

Ukraine: la Russie parviendra au fait que les Etats-Unis "soient saisis de tremblements et de choc"

Sputnik Afrique

La Russie parviendra au fait que les Etats-Unis "soient saisis de tremblements et de choc" face aux conséquences de leur implication dans le conflit ukrainien... 28.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-28T08:16+0100

2024-11-28T08:16+0100

2024-11-28T08:16+0100

russie

états-unis

ukraine

orechnik (missile)

moscou

conflit ukrainien

négociations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/0c/1058539941_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7af5367a21512fdc2a127ad9425b1ff8.jpg

De plus, le transfert d'armes nucléaires à Kiev constituerait le plus grand pas vers une escalade totalement incontrôlable du conflit.Revenant sur les éventuelles négociations entre Moscou et Kiev, le haut responsable a estimé qu'une solution sur l’Ukraine était possible si l’Occident reconnaissait qu’il n’y a pas d’alternative à la proposition de paix de Poutine en juin.

russie

états-unis

ukraine

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, états-unis, ukraine, orechnik (missile), moscou, conflit ukrainien, négociations