https://fr.sputniknews.africa/20241128/soudan-rassemblement-en-remerciement-a-la-russie-pour-son-soutien-au-sein-de-lonu-1069447216.html

Soudan: rassemblement en remerciement à la Russie pour son soutien au sein de l'Onu

Soudan: rassemblement en remerciement à la Russie pour son soutien au sein de l'Onu

Sputnik Afrique

L'événement a eu lieu le 27 novembre à Port-Soudan, près de l'ambassade de Russie, après le vote de la résolution au Conseil de sécurité de l'Onu. 28.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-28T11:32+0100

2024-11-28T11:32+0100

2024-11-28T11:32+0100

soudan

russie

onu

manifestation

soutien

international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102193/50/1021935045_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_9eb0bc92d621e1fd0baf584a51f18108.jpg

En effet, Moscou n'a pas soutenu la résolution sur le Soudan préparée par le Royaume-Uni et la Sierra Leone. Celle-ci laissait ouverte pour Londres la possibilité d'une intervention dans les affaires de ce pays.Les manifestants brandissaient des drapeaux russes et des banderoles avec des inscriptions en russe, en anglais et en arabe: "Merci à la Russie".Des représentants de différentes régions et organisations publiques ont chanté la célèbre chanson soviétique "Katioucha" et remercié la Russie.La situation au Soudan s'est aggravée en avril 2023 en raison de désaccords entre le président du Conseil de souveraineté de transition, le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan, et le chef des forces de réaction rapide, Mohamed Hamdan Dagalo.

soudan

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

soudan, russie, onu, manifestation, soutien, international