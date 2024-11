https://fr.sputniknews.africa/20241128/poutine-les-nouveaux-missiles-us-ont-des-caracteristiques-inferieures-a-celles-des-missiles-russes-1069451281.html

Poutine: les nouveaux missiles US ont des caractéristiques inférieures à celles des missiles russes

Le missile Iskander est un analogue des trois modifications d'Atacms, alors que la portée du système russe est encore plus grande, a précisé le Président russe... 28.11.2024, Sputnik Afrique

La Russie sait combien d'armes occidentales ont été fournies à l'Ukraine et combien il est prévu d'en fournir, a-t-il ajouté.Les systèmes hypersoniques russes n'ont pas d'analogues dans le monde, leur production est en hausse, a en outre indiqué Vladimir Poutine.Par ailleurs, le Président a qualifié le missile russe Kh-101 d'analogue aux Storm Shadow, SCALP et Taurus.Aucune livraison d’armes à l’Ukraine, même les plus modernes, ne changera la situation sur le champ de bataille, est-il convaincu.La production en Russie de systèmes de missiles Kalibr, Kinjal et Zircon, qui "en termes de caractéristiques n'ont aucuns analogues dans le monde", va croissant, selon lui.

