https://fr.sputniknews.africa/20241128/poutine-est-un-homme-qui-proportionnera-toujours-sa-reponse-a-lagression-de-ladversaire-1069464917.html

Poutine est "un homme qui proportionnera toujours sa réponse à l'agression de l'adversaire"

Poutine est "un homme qui proportionnera toujours sa réponse à l'agression de l'adversaire"

Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le général Dominique Delawarde livre son analyse des derniers développements de la crise ukrainienne. Selon lui, la... 28.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-28T17:16+0100

2024-11-28T17:16+0100

2024-11-28T17:19+0100

afrique en marche

podcasts

vladimir poutine

ukraine

occident

otan

orechnik (missile)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/1c/1069464097_5:0:769:430_1920x0_80_0_0_0c704f67a64a0a6e830bf9fe0536891d.png

Poutine est "un homme qui proportionnera toujours sa réponse à l'agression de l'adversaire" Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, le général Dominique Delawarde livre son analyse des derniers développements de la crise ukrainienne. Selon lui, la Russie n’est pas «en phase de déclencher un conflit nucléaire contre les États-Unis et l’Otan». Poutine est un «fin joueur d’échecs dans l’arène de la géopolitique mondiale».

"À contrecourant de ce qui est dit dans les médias grand-chemin, notamment occidentaux, je ne pense pas du tout que la Russie est en phase de déclencher un conflit nucléaire contre les États-Unis et les pays européens de l’Otan, même après le test historique dans des conditions de combat du missile hypersonique de moyenne portée Orechnik par les Forces aérospatiales russes en Ukraine", affirme à Radio Sputnik Afrique le général à la retraite Dominique Delawarde, ancien chef Situation-Renseignement-Guerre électronique à l'état-major interarmées de planification opérationnelle de l'armée française.Dans le même sens, le général Delawarde affirme que "c'est l'économie qui tranchera le bras de fer entre l'Occident otanien et la majorité planétaire, sous le leadership des BRICS+. Les pays des BRICS+(+13) sont devenus le poids lourd de l’économie mondiale en parité de pouvoir d’achat (PPA). En effet, en PPA, la Russie est actuellement la quatrième économie du monde derrière la Chine, les États-Unis et l’Inde et devant tous les pays européens, y compris la France, l’Allemagne et l’Italie. Ce que nous avons pu observer lors du sommet du G20 au Brésil est très significatif de l’isolement et du déclassement des pays du G7, qui n’ont pas réussi à imposer une condamnation de la Russie dans la déclaration finale malgré les hurlements d’Emmanuel Macron et d’Olaf Scholz".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

ukraine

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, vladimir poutine, ukraine, occident, otan, orechnik (missile), аудио