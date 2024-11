https://fr.sputniknews.africa/20241128/plus-de-stabilite-permettrait-a-lafrique-dattirer-plus-dinvestisseurs-preconise-un-universitaire-1069463217.html

Plus de stabilité permettrait à l'Afrique d'attirer plus d'investisseurs, préconise un universitaire

Plus de stabilité permettrait à l'Afrique d'attirer plus d'investisseurs, préconise un universitaire

Sputnik Afrique

"L'attractivité de l'Afrique peut se faire par l'amenuisement -je n'ai pas dit la disparition- significatif des risques politiques et monétaires", explique à... 28.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-28T16:40+0100

2024-11-28T16:40+0100

2024-11-28T16:40+0100

opinion

afrique

stabilité

investissements

monnaie unique

économie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/18874/51/188745159_73:0:3486:1920_1920x0_80_0_0_55fb00c5e04211249db653373d30f34f.jpg

Les investisseurs se gardent d'investir dans un pays "où à tout moment il y a de l'insécurité politique", poursuit l'enseignant à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et à l'École politique africaine de Paris. Cependant, d'ici 2050, l'Afrique va devenir le plus vaste marché du monde, avance-t-il, ajoutant que cela aide les nations africaines à "comprendre les intérêts" en jeu. De plus, selon lui, il faut maîtriser la fuite des cerveaux "avec des moyens puissants que les Africains peuvent se donner" comme "attirer les cerveaux africains vers l'Afrique et bien les payer".

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, afrique, stabilité, investissements, monnaie unique, économie