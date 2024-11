https://fr.sputniknews.africa/20241128/orechnik-genere-une-temperature-de-4000c-quest-ce-qui-peut-survivre-a-sa-frappe-devastatrice-1069456311.html

Orechnik génère une température de 4.000°C: qu'est-ce qui peut survivre à sa frappe dévastatrice?

Orechnik génère une température de 4.000°C: qu'est-ce qui peut survivre à sa frappe dévastatrice?

Sputnik Afrique

À 4.000°C, soit près de quatre fois la chaleur de l'acier en fusion, le missile russe Orechnik peut faire fondre le métal, vaporiser le béton et détruire... 28.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-28T14:26+0100

2024-11-28T14:26+0100

2024-11-28T14:26+0100

orechnik (missile)

russie

température

soleil

acier

aluminium

béton

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/16/1069358293_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_df8d627bf798aca1d33b3225becffaeb.jpg

Pour donner une idée de l'impact de cette arme, Sputnik Afrique compare cette température à d'autres sources de chaleur extrême: Soleil: la température à la surface de notre étoile est d'environ 5.500 °C, soit plus haute que les 4.000°C d'Orechnik. Moteurs à réaction modernes: dans leurs chambres de combustion, la température peut atteindre 1.500°C voire 2.000°C. À 4.000°C, leurs matériaux se dégraderaient rapidement. Plasma: au cœur des étoiles ou émis lors des réactions de fusion, le plasma dépasse les 10.000°C. Bien que la température de 4.000°C soit beaucoup plus basse, elle représente toujours une température extrême capable d'entraîner une destruction importante. Quels effets sur les matériaux? Métaux Acier: l'acier fond à 1.500°C mais se vaporise à 4.000°C, y compris l'acier au carbone utilisé dans la construction et les véhicules militaires. Aluminium: avec un point de fusion à 660°C, l'aluminium fondrait et se vaporiserait facilement à 4.000°C. Le tungstène: connu pour son point de fusion élevé de 3.422 °C, le tungstène se vaporise également à 4.000°C. Le béton se fracture et se dégrade à 300°C. À 4.000°C, il se vaporiserait, les armatures en acier fondant et provoquant probablement l'effondrement de la structure. Les véhicules en acier et en aluminium seraient détruits à 4.000 °C, les pneus brûleraient; et les composants du moteur, les systèmes électriques et la carrosserie fondraient. Même les véhicules militaires blindés subiraient une fonte importante et un écroulement de leur structure. Bâtiments Structures en acier: l'acier fond à 1.500°C et perdrait son intégrité à 4.000°C, entraînant la fonte et l'effondrement des poutres et des charpentes. Bâtiments en béton: le béton se vaporise à 4.000°C, entraînant la fonte des armatures en acier. Le verre fondrait également, et les systèmes électriques et de plomberie seraient détruits.

russie

soleil

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

orechnik (missile), russie, température, soleil, acier, aluminium, béton