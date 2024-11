https://fr.sputniknews.africa/20241128/les-elections-generales-transparentes-en-namibie-ont-ete-saluees-par-un-observateur-russe-1069446736.html

Les élections générales transparentes en Namibie ont été saluées par un observateur russe

"Selon nos évaluations, les élections se déroulent dans un environnement calme et apaisé et avec un bon niveau d'organisation", a déclaré à Sputnik Afrique le...

Il a souligné le taux de participation élevé observé lors de ses visites dans de nombreux bureaux de vote. Le sénateur a également mis en valeur les liens interparlementaires forts entre la Russie et la Namibie. Au cours de ses rencontres avec le président du Conseil national namibien Lucas Sinimbo Muha, et le président de l'Assemblée nationale Peter Katjavivi, M. Ordenov a noté l'appréciation des contributions historiques de la Russie à l'État namibien. Moscou souhaite également renforcer les liens amicaux dans divers secteurs, notamment le commerce, l'économie, les affaires sociopolitiques, la formation médicale et autres, a-t-il ajouté.

