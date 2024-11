https://fr.sputniknews.africa/20241128/la-libye-est-prete-a-cooperer-avec-les-entreprises-russes-pour-reconstruire-le-pays-1069445021.html

La Libye est prête à coopérer avec les entreprises russes pour reconstruire le pays

C'est ce qu'a déclaré à Sputnik le ministre des Travaux publics Nasr Sharh el-Bal Al-Obaidi. 28.11.2024, Sputnik Afrique

Le gouvernement de l'est de la Libye est prêt à coopérer, a-t-il souligné.Il y a deux gouvernements en Libye qui ne se reconnaissent pas. Le premier, soutenu par l'Onu et dirigé par Abdelhamid Dbeibah, opère à Tripoli. Le second, habilité par la Chambre des représentants du pays, est basée à Benghazi, dans l'est du pays, et dirigé par Oussama Hammad.La Libye a cessé de fonctionner comme un État unique après le renversement et l’assassinat du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi en 2011. En 2021, le Forum de dialogue politique libyen à Genève, sous les auspices de l'Onu, a élu un exécutif de transition jusqu'aux élections générales, qui n'ont pas encore eu lieu.

