"Netanyahou a accepté cet accord sous la pression": des analystes sur le cessez-le-feu au Liban

L'arrêt des hostilités a été approuvé par la partie israélienne pour plusieurs raisons, a estimé auprès de Sputnik le directeur du Centre d'études sur le... 27.11.2024, Sputnik Afrique

Hisham Jaber évoque ainsi de "lourdes pertes" subies par Tsahal sur le sol libanais ainsi que "les pressions internes exercées sur le gouvernement du pays par les personnes déplacées, dont la grande majorité est favorable à la cessation des combats".Pour sa part, le rédacteur en chef du journal arabe en ligne Rai Al-Youm souligne que l'intervention au Liban et la résistance du Hezbollah "ont nécessité une plus grande mobilisation des soldats" en Israël.Abdelbari Atwan constate notamment "un sentiment de joie légitime parmi les Libanais vivant dans le sud du pays et dans la banlieue sud de la capitale, qui ont été contraints de quitter leurs foyers à cause de cette guerre".

