L'Occident laisse agir des terroristes en Afrique parce que cela correspond à ses intérêts

"Ce sont les propriétaires de ces groupes terroristes, de ces groupes armés qui déciment les populations. C'est un management de la terreur que nous subissons... 27.11.2024, Sputnik Afrique

Selon Egountchi Behanzin, la formation et le financement des groupes armés par Kiev n'arrivent pas à saper les efforts de Moscou en matière de stabilité, de maintien de la paix et surtout de création d'un monde multipolaire "où les nations africaines auront leur place". À travers l'aide aux groupes armés, les Occidentaux cherchent à "empêcher les Africains de goûter à la vraie souveraineté, à la vraie indépendance, parce qu'ils savent qu'en soutenant ces groupes terroristes, cela va saper le moral et créer une déstabilisation", analyse-t-il.

