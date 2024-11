https://fr.sputniknews.africa/20241127/les-forces-armees-burkinabe-ont-inflige-une-serie-de-frappes-aux-terroristes-au-burkina-faso---1069431693.html

Les forces armées burkinabè ont infligé une série de frappes aux terroristes au Burkina Faso

Les forces armées burkinabè ont infligé une série de frappes aux terroristes au Burkina Faso

Sputnik Afrique

Plusieurs cibles stratégiques et des groupes terroristes ont été éliminés du 14 au 20 novembre, rapporte l'AIB. 27.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-27T09:51+0100

2024-11-27T09:51+0100

2024-11-27T10:32+0100

terrorisme

élimination

burkina faso

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/03/1069017477_19:0:1359:754_1920x0_80_0_0_cd7ea4bf0e16f69877c3ba7348ae8c5e.jpg

Contrôlé par des individus armés, un dépôt d'armes et de carburant a été détruit à Taourémba. Une centaine de terroriste ont été frappés le 17 novembre, alors qu'ils tentaient de se déployer dans les zones de Pobé-Mengao et Gargaboulé, poursuit le média. Les survivants ont été neutralisés lors des attaques suivantes aériennes. En outre, divers groupes terroristes repérés dans les zones de Ouellé, de Titao et de Nouna ont été éliminés par des frappes de missiles et des interventions terrestres. Leurs bases et moyens de transport ont ainsi été anéantis.

burkina faso

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

terrorisme, élimination, burkina faso, afrique