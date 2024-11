https://fr.sputniknews.africa/20241127/le-venezuela-et-sputnik-signent-un-accord-pour-developper-des-projets-de-communication-1069436790.html

Le Venezuela et Sputnik signent un accord pour développer des projets de communication

Sputnik Afrique

Le gouvernement vénézuélien et Sputnik ont signé un accord d'échange de projets de communication entre les deux pays. 27.11.2024, Sputnik Afrique

Il a également souligné l’importance de signer cet accord, d’échanger des expériences afin de rendre plus solides les meilleurs médias et de "mener cette bataille qui est aujourd'hui plus urgente que jamais".Sputnik, agence d'information fondée en 2014, diffuse en 30 langues et comptabilise 35 millions de vues par jour. L’agence compte 24 bureaux dans le monde.

