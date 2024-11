https://fr.sputniknews.africa/20241127/le-transfert-darmes-nucleaires-a-kiev-pourrait-entrainer-une-riposte-nucleaire-avertit-un-general-1069442990.html

Le transfert d'armes nucléaires à Kiev pourrait entraîner une riposte nucléaire, avertit un général

"Ce serait bien autre chose que l'envoi de quelques Storm Shadow ou Scalp sur le territoire russe qui se font détruire. Ça serait quelque chose d'extrêmement... 27.11.2024, Sputnik Afrique

Selon lui, Moscou dans ce cas, aurait le droit de mener une "frappe préventive" sur les installations ukrainiennes pouvant recevoir ce genre de matériel. Le haut gradé n'exclut pas non plus "que le territoire du pays qui aurait fourni l'arme nucléaire à l'Ukraine [soit] directement menacé". Pour M.Delawarde, "l'Occident est toujours en train de pousser la Russie jusqu'au bout". "La patience a des limites", avertit-il, tout en disant espérer qu'une solution, "la plus pacifique possible", soit trouvée.

