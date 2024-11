https://fr.sputniknews.africa/20241127/lafrique-dispose-dun-potentiel-inexploite-pour-redefinir-le-developpement-des-medicaments-1069443446.html

L’Afrique dispose d’un potentiel inexploité pour redéfinir le développement des médicaments

Les sociétés qui développent des médicaments pourraient les rendre plus efficaces et largement applicables s'ils incluent plus de populations africaines dans... 27.11.2024, Sputnik Afrique

L'Afrique est le continent le plus diversifié génétiquement de la planète, car les humains sont venus d'Afrique, et les autres parties du monde "sont en fait des sous-ensembles génétiques de l'Afrique", a déclaré à Sputnik Afrique un professeur de chimie organique de l'université du Cap.En incluant diverses populations africaines dans les essais, les développeurs de médicaments pourront créer des médicaments plus efficaces et largement applicables, insiste le chercheur.

