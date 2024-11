https://fr.sputniknews.africa/20241127/dimportants-resultats-obtenus-au-cours-de-la-presidence-russe-des-brics-selon-la-diplomatie-russe-1069433401.html

D'importants résultats obtenus au cours de la présidence russe des BRICS, selon la diplomatie russe

Les BRICS ont organisé plus de 250 événements cette année, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères lors d'une réunion des sherpas et des... 27.11.2024, Sputnik Afrique

Des progrès ont été réalisés dans divers domaines de coopération entre les États membres, notamment la politique et la sécurité, l'économie et les finances, les contacts humanitaires, a ajouté Sergueï Riabkov.Les réalisations des BRICS cette année, selon lui, sont les suivantes :La Russie a assumé la présidence tournante du bloc le 1er janvier.Le 16e sommet des BRICS s'est tenu à Kazan, en Russie, du 22 au 24 octobre. Il a marqué la première participation de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Iran et des Émirats arabes unis en tant que membres des BRICS, après leur adhésion en janvier. L'Arabie saoudite n'a pas officialisé son adhésion aux BRICS mais a pris part au sommet.

