https://fr.sputniknews.africa/20241127/des-scientifiques-russes-ont-entame-des-recherches-dans-la-zone-economique-exclusive-de-la-guinee-1069437995.html

Des scientifiques russes ont entamé des recherches dans la zone économique exclusive de la Guinée

Des scientifiques russes ont entamé des recherches dans la zone économique exclusive de la Guinée

Sputnik Afrique

L'événement fait partie de la Grande expédition africaine, a déclaré aux médias russes le chef du bureau du régulateur russe de pêche (Rosrybolovstvo) au... 27.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-27T13:32+0100

2024-11-27T13:32+0100

2024-11-27T13:32+0100

expédition

russie

pêche

guinée

guinée-conakry

coopération

accord

océan indien

afrique de l'ouest

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/08/12/1067907789_0:63:601:401_1920x0_80_0_0_db614fe6e548bc84a4e9b94b64047ca2.jpg

Le navire de recherche Atlantida est arrivé au port de Conakry, où une cérémonie d'ouverture a eu lieu, a déclaré Mikhaïl Tarassov.Selon lui, le programme comprend l'évaluation des ressources biologiques de cette zone et l'étude de ses conditions océanologiques.Cette recherche s'appuie sur un accord de coopération russo-guinéen dans le domaine de la pêche signé en 2018.Dans le cadre de cet accord, il est autorisé aux navires russes de pêcher près des côtes guinéennes. De plus, la Russie admet des étudiants de ce pays dans ses universités de pêche.Pour rappel, le départ officiel de la Grande Expédition africaine a été donné en août dernier dans le port maritime russe de Kaliningrad. Elle prévoit d'effectuer des recherches dans les eaux côtières de 18 États d'Afrique de l'Ouest et de l'océan Indien occidental. De telles recherches n'ont pas été réalisées depuis les années 1980.

russie

guinée

guinée-conakry

océan indien

afrique de l'ouest

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

expédition, russie, pêche, guinée, guinée-conakry, coopération, accord, océan indien, afrique de l'ouest