Une banque égyptienne émet une obligation verte de 500 millions USD

L'Arab African International Bank (AAIB) a annoncé avoir émis une obligation pour promouvoir la transition vers une économie verte en Égypte au niveau des... 26.11.2024, Sputnik Afrique

Une obligation durable d'un montant de 500 millions USD, a été émise le 25 novembre en Égypte, a annoncé AAIB.La Société Financière Internationale (SFI) y a souscrit à hauteur de 300 millions de dollars, la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) pourvoit 100 millions dollars et de la British International Investment (BII) fournit aussi 100 millions de dollars.Selon l'AAIB, 75% du produit de l'obligation seront alloués à l'efficacité énergétique industrielle, aux petits projets d'énergie renouvelable et aux bâtiments écologiques, alors que les 25% restants seront alloués aux actifs sociaux, y compris le financement inclusif et les MPME.Dans le cadre de sa politique de soutien à la finance durable et verte, l'AAIB avait déjà mené à bien 11 projets d'énergie renouvelable, dont le parc solaire de Benban, l'un des plus grands de la région, rappellent les médias africains.

