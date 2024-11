https://fr.sputniknews.africa/20241126/un-centre-nucleaire-pour-lethiopie-la-russie-fera-une-etude-de-faisabilite-1069426565.html

Un centre nucléaire pour l'Éthiopie: la Russie fera une étude de faisabilité

L'agence du nucléaire russe Rosatom a annoncé avoir signé un contrat pour une étude de faisabilité concernant la construction d’un Centre de science et... 26.11.2024, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

éthiopie

nucléaire

énergie nucléaire

rosatom

Le champion du nucléaire russe Rosatom a signé un contrat afin de développer une étude de faisabilité pour le futur Centre éthiopien de science et technologie nucléaires, annonce le groupe dans un communiqué.La société fera une analyse du secteur non énergétique du pays et évaluera les besoins technologiques dans divers segments de l'économie.Une liste d'utilisateurs potentiels de ces solutions technologiques sera aussi dressée. Cela créera à l'avenir un marché pour les produits et services du centre.

