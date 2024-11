https://fr.sputniknews.africa/20241126/nucleaire-civil-pour-lafrique-le-russe-rosatom-promet-des-solutions-energetiques-1069423802.html

Nucléaire civil pour l'Afrique: le russe Rosatom promet des solutions énergétiques

Nucléaire civil pour l'Afrique: le russe Rosatom promet des solutions énergétiques

Le géant russe du nucléaire Rosatom possède une expertise et un leadership, notamment dans la construction de centrales, qui peuvent profiter au continent à...

La Russie et l'Afrique ont l'occasion de rétablir les relations solides dans le domaine nucléaire qu'elles entretenaient à l'époque de l'URSS, a déclaré à Sputnik Afrique Ryan Collyer, PDG du groupe en Afrique centrale et en Afrique du Sud.Le responsable rappelle le leadership mondial de Rosatom dans l'exportation de centrales nucléaires.La coopération au sein des BRICS peut également fournir des solutions créatives et innovantes, les pays du groupe représentant une part importante des centrales nucléaires opérationnelles comme en construction dans le monde.

