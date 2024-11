https://fr.sputniknews.africa/20241126/les-pratiques-agricoles-durables-du-malawi-renforcent-la-securite-alimentaire-regionale-1069427892.html

Les pratiques agricoles durables du Malawi renforcent la sécurité alimentaire régionale

26.11.2024

Le Malawi a pris "une longueur d'avance" en matière de pratique agricole durable et veut partager son expérience avec son continent, a déclaré à Sputnik Afrique le député et ministre de l'Agriculture Samuel Dalitso Kawale.Le Malawi peut contribuer à la sécurité alimentaire régionale en augmentant sa propre production agricole et en exportant potentiellement ses excédents alimentaires vers d'autres pays, a ajouté le responsable.Des progrès ont déjà été réalisés en vue de cet objectif. L'expansion des terres agricoles irriguées est cruciale pour assurer la sécurité alimentaire dans le pays, a conclu Samuel Dalitso Kawale.

