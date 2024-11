https://fr.sputniknews.africa/20241126/le-monde-tend-vers-une-nouvelle-architecture-de-securite-avec-la-participation-du-sud-et-de-lest-1069415808.html

Le monde tend vers une nouvelle architecture de sécurité avec la participation du Sud et de l’Est

Lors d’une réunion des chefs des agences de sécurité des pays de la CEI, Alexandre Bortnikov, directeur du FSB a fait état "d'une restructuration fondamentale... 26.11.2024, Sputnik Afrique

"Le sommet des BRICS, qui s'est tenu récemment à Kazan l'a confirmé. Un espace politique et économique multipolaire est en train de se former et un nouveau système de sécurité internationale inclusif est en train d'être créé avec la participation des pays du Sud et de l’Est", a souligné le chef du FSB.Dans le même temps, l’Occident collectif, selon lui, ne peut s’opposer à ces processus qu’en "incitant à la tension générale".

