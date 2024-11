https://fr.sputniknews.africa/20241126/le-malawi-collabore-avec-lafrique-australe-et-orientale-en-matiere-de-technologie-agricoles-1069427496.html

Le Malawi collabore avec l'Afrique australe et orientale en matière de technologie agricoles

Le Malawi collabore avec l'Afrique australe et orientale en matière de technologie agricoles

La recherche de tenchologies agricoles fait l'objet de collaboration entre le Malawi et ses voisins, a expliqué à Sputnik Afrique le député et ministre de... 26.11.2024

La collaboration entre le Malawi et ses voisins est "extrêmement bonne", en particulier concernant les technologies agricoles, a déclaré à Sputnik Afrique le député et ministre de l'Agriculture Samuel Dalitso Kawale.Les technologies développées ou approuvées dans un pays, comme un engrais spécifique à base de nano-urée en Zambie, sont partagées avec d'autres pays comme le Malawi et la Tanzanie pour éviter des tests redondants, a-t-il expliqué.Cette approche collaborative permet une adoption et une mise en œuvre plus efficaces de technologies agricoles bénéfiques dans toute la région, a conclu le ministre.

