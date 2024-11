https://fr.sputniknews.africa/20241126/le-ghana-va-organiser-un-vote-anticipe-special-avant-les-elections-generales-1069411529.html

Le Ghana va organiser un vote anticipé spécial avant les élections générales

Le Ghana va organiser un vote anticipé spécial avant les élections générales

Sputnik Afrique

Un vote anticipé spécial sera organisé dans divers centres de vote à travers le Ghana le 2 décembre, a annoncé lundi Bossman Asare, commissaire adjoint de la... 26.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-26T07:42+0100

2024-11-26T07:42+0100

2024-11-26T07:42+0100

ghana

élections

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0e/1060537054_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8c66e4a5402c1984609579a5b0c07562.jpg

M. Asare a déclaré que quelque 328 centres à travers ce pays d'Afrique de l'Ouest avaient été désignés pour permettre aux électeurs d'exercer leur droit de vote de manière anticipée. Chaque centre n'accueillera au maximum que 750 électeurs pour garantir le bon déroulement de l'exercice.Le responsable de la CE a indiqué que les citoyens inscrits sur cette liste spéciale devaient voter le jour désigné, car ils ne seront plus autorisés à voter lors de l'élection principale.Il a assuré aux électeurs que l'organisme électoral du pays avait mis en place la logistique nécessaire pour que l'élection se déroule de manière libre et équitable. Ce mécanisme de vote anticipé est un arrangement spécial mis en place par la CE pour permettre aux individus qui seront chargés de tâches spéciales le jour de l'élection, tels que les membres des services de sécurité, les médias et les fonctionnaires de la CE, de voter avant la date prévue pour le scrutin.Les Ghanéens voteront dans les élections présidentielles et législatives le 7 décembre afin d'élire un président et 276 parlementaires.

ghana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

ghana, élections