L'armée russe prépare une riposte aux récents tirs de missiles ATACMS sur le région russe de Koursk, a annoncé ce mardi 26 novembre le ministère russe de la Défense.Selon des informations confirmées, au cours des trois derniers jours, l'armée ukrainienne a effectué deux frappes au moyen d'armes occidentales à longue portée sur cette région. Le 23 novembre, elle a tiré cinq missiles ATACMS de fabrication américaine sur une position de tir d'une division de missiles sol-air S-400 située à proximité de Lotarevka, à 37 km au nord-ouest de Koursk. Un système de défense aérienne Pantsir, chargé de protéger cette division, a détruit trois missiles ATACMS, alors que deux autres missiles ont atteint la cible, endommageant un radar et faisant plusieurs blessés.Le 25 novembre, Kiev a effectué une nouvelle frappe avec huit missiles opérationnels et tactiques ATACMS sur l'aérodrome de Koursk-Est, situé à Khalino. Sept missiles ont été abattus par des systèmes S-400 et un Pantsir, le dernier a atteint la cible. Deux militaires ont été légèrement blessés et les infrastructures ont été légèrement endommagées.Le ministère a montré des fragments de missiles ATACMS de fabrication américaine, que l'armée ukrainienne a utilisés pour attaquer la région de Koursk les 23 et 25 novembre.

