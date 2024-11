https://fr.sputniknews.africa/20241126/des-groupes-armes-au-mali-auraient-recu-depuis-lukraine-des-munitions-au-phosphore-blanc-1069421737.html

Des groupes armés au Mali auraient reçu depuis l’Ukraine des munitions au phosphore blanc

La semaine dernière, un militant touareg capturé a déclaré que son groupe recevait de l'Ukraine des munitions au phosphore blanc de calibre 120 mm pour les... 26.11.2024, Sputnik Afrique

Les images de ces munition et des conséquences de leur utilisation ont été publiées par des ressources proches du groupe terroriste Al-Qaïda*.️Les pays de l’AES ont à de nombreuses reprises dénoncé l’implication de Kiev dans des activités terroristes dans le nord du Mali. Début août, un haut responsable ukrainien a admis le rôle de Kiev dans une défaite de l'armée malienne et de ses alliés russes fin juillet à Tinzawatène. Bamako et Niamey ont depuis rompu leurs relations diplomatiques avec Kiev.*organisation terroriste interdite en Russie

