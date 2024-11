https://fr.sputniknews.africa/20241125/un-avion-russe-prend-feu-lors-de-son-atterrissage-a-laeroport-dantalya-ce-que-lon-sait-1069399344.html

Un avion russe prend feu lors de son atterrissage à l'aéroport d'Antalya: ce que l’on sait

L’appareil en question, un Sukhoi Superjet 100, est exploité par la compagnie russe Azimuth. L’incident a eu lieu le 24 novembre, dans la soirée. 25.11.2024, Sputnik Afrique

L'alarme incendie a été déclenchée à 21h34, heure locale, et la lutte contre les flammes a commencé à 21h36. L'évacuation a été achevée en 7 minutes.️Au total, 89 passagers et 6 membres d'équipage ont été évacués en toute sécurité, selon le ministère des Transports de Turquie. Aucun décès ni blessé n'a été signalé. ️L'aéroport a été fermé aux vols entrants jusqu'à 03h00, heure locale, pendant que l'avion endommagé était remorqué hors de la piste.️Plus de 20 vols ont été redirigés vers les aéroports d'Izmir, de Dalaman et d'autres villes turques.️Le Comité d’enquête russe a ouvert une affaire pénale pour violation des règles de sécurité aérienne et exploitation du transport aérien.L'ambassade et le consulat de Russie à Antalya sont en contact avec les autorités locales pour aider les ressortissants russes qui se trouvaient à bord de l'avion, selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

