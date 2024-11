https://fr.sputniknews.africa/20241125/sputnik-devient-partenaire-mediatique-du-ive-congres-des-jeunes-chercheurs-qui-se-tiendra-a-sotchi-1069403858.html

Sputnik devient partenaire médiatique du IVe Congrès des jeunes chercheurs qui se tiendra à Sotchi

L'événement aura lieu du 27 au 29 novembre à Sirius, près de Sotchi, sur le littoral de la mer Noire. 25.11.2024, Sputnik Afrique

Le Congrès est un événement annuel clé de la Décennie de la science et de la technologie en Russie, annoncée par Vladimir Poutine. En 2024, il rassemblera plus de 7.000 participants venus de près de 40 pays. Le programme comprend plus de 170 événements économiques, culturels et sportifs. Les reportages des photojournalistes de l'agence peuvent être téléchargés gratuitement en haute résolution en russe et en anglais par tous les participants au Congrès et les représentants des médias. Accès à la banque d’images: https://youngscientists2024.riamediabank.ru.En tant que partenaires médiatiques, RIA Novosti et Sputnik assureront la couverture des événements du Congrès. Les correspondants vont informer sur les tables rondes et les sessions, ainsi que faire des reportages et interviews exclusifs.

