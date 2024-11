https://fr.sputniknews.africa/20241125/la-tanzanie-lance-le-festival-du-film-du-kilimandjaro-1069389750.html

La Tanzanie lance le festival du film du Kilimandjaro

Le festival cinématographique est censé stimuler les industries créatives et touristiques du pays, selon les organisateurs. 25.11.2024, Sputnik Afrique

L’événement aura lieu du 2 au 6 juillet 2025 au pied du mont Kilimandjaro.️ Le festival proposera des projections de films, de la musique, de la danse, des arts, de la cuisine et des compétitions d'escalade en montagne, a déclaré Vicensia Shule, directrice du KFF."L'industrie cinématographique est en pleine croissance en Tanzanie et a besoin de structures pour accélérer ses progrès. Le Kilimandjaro est réputé pour son tourisme, nous avons donc décidé d'y créer un festival du film pour aider les films à atteindre un niveau international", a-t-elle souligné.Le festival donnera la priorité aux histoires africaines authentiques, en particulier celles des communautés autochtones, dans le but de préserver leur patrimoine culturel. L'événement est censé devenir une plateforme pour promouvoir les films tanzaniens à l'échelle internationale.

