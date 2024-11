https://fr.sputniknews.africa/20241125/kiev-utilise-des-produits-toxiques-contre-des-civils-moscou-a-fourni-des-preuves-a-loiac--1069409755.html

Kiev utilise des produits toxiques contre des civils: Moscou a fourni des preuves à l'OIAC

Kiev utilise des produits toxiques contre des civils: Moscou a fourni des preuves à l'OIAC

Sputnik Afrique

Kiev fait usage de produits chimiques contre les militaires mais aussi les civils russes, s’est indigné Kirill Lyssogorsky, chef de la délégation russe à une... 25.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-25T18:42+0100

2024-11-25T18:42+0100

2024-11-25T18:42+0100

international

ukraine

conflit ukrainien

attaque chimique

produit chimique

armes chimiques

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103548/77/1035487724_0:245:3915:2447_1920x0_80_0_0_5fc415258afb4631b725c24fc4bb514d.jpg

"Le régime de Kiev continue d'utiliser systématiquement des produits toxiques et des agents chimiques contre les forces russes et les civils", a déclaré ce lundi 25 novembre Kirill Lyssogorsky, le chef de la délégation russe, lors de la 29e conférence de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) à La Haye.Ces preuves ont été adressées au secrétaire technique l'OIAC pour distribution aux États parties à la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, ainsi qu'au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale de l'Onu.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, ukraine, conflit ukrainien, attaque chimique, produit chimique, armes chimiques