Kiev a perdu un char et plus de 200 militaires dans la région de Koursk en 24 heures

Les forces russes ont détruit un char, trois véhicules de combat d'infanterie (y compris un Marder allemand et un Bradley américain), un blindé de transport de troupes Fuchs allemand, 4 autres blindés, 5 véhicules, 4 pièces d'artillerie et un mortier.

L'aviation et l'artillerie russe ont frappé des effectifs et équipements ennemis dans 18 secteurs de la région de Koursk et 5 secteurs de la région de Soumy voisine.