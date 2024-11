https://fr.sputniknews.africa/20241124/une-maison-russe-partenaire-a-ouvert-ses-portes-en-sierra-leone-1069383969.html

Une Maison russe partenaire a ouvert ses portes en Sierra Leone

Une Maison russe partenaire a ouvert ses portes en Sierra Leone

Sputnik Afrique

Des représentants de ministères, de l'entrepreneuriat, du secteur social et de la santé ont pris part à la cérémonie d'ouverture d'une Maison russe partenaire... 24.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-24T11:18+0100

2024-11-24T11:18+0100

2024-11-24T11:18+0100

sierra leone

maison russe

rossotroudnitchestvo

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/18/1069383147_0:553:960:1093_1920x0_80_0_0_3644cc6d1e571e8f3339ab51b1d11d86.jpg

L'établissement a vu le jour notamment grâce aux efforts de l'ambassadeur de la Sierra Leone à Moscou, Mohamed Yongavo, précise l'agence russe pour la coopération humanitaire internationale (Rossotroudnitchestvo)."Les invités ont visité une exposition photo dédiée aux villes russes et ont pris connaissance des attributs de la culture traditionnelle du pays", a raconté Rossotroudnitchestvo.Les maisons partenaires, présentes dans plusieurs pays africains, ne sont pas étatiques et sont ouvertes par des particuliers, des entreprises et des ONG.

sierra leone

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sierra leone, maison russe, rossotroudnitchestvo