https://fr.sputniknews.africa/20241124/top-10-des-pays-africains-avec-les-systemes-juridiques-les-plus-fiables---1069385506.html

Top 10 des pays africains avec les systèmes juridiques les plus fiables

Top 10 des pays africains avec les systèmes juridiques les plus fiables

Sputnik Afrique

Les systèmes judiciaires du Cap-Vert, de Sao Tomé-et-Principe et du Rwanda figurent parmi les plus efficaces en Afrique, selon l'indice ODD 16. 24.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-24T12:53+0100

2024-11-24T12:53+0100

2024-11-24T12:53+0100

classement

afrique

droits

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104205/64/1042056413_0:360:1920:1440_1920x0_80_0_0_7d5dfbaa4ec3b9890ddb1a5b80c1744b.jpg

D’après l’Objectif de développement durable №16 des Nations Unies qui consiste à promouvoir des sociétés pacifiques et ouvertes à tous, à assurer l'accès à la justice pour tous et à mettre en place des institutions efficaces. On distingue:* Selon le dernier rapport sur le financement de l'Afrique, par la Fondation Mo Ibrahim, édition 2024.

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

classement, afrique, droits