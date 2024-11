https://fr.sputniknews.africa/20241124/lusage-du-missile-hypersonique-russe-orechnik-a-plonge-lotan-dans-le-desespoir-1069382999.html

L'usage du missile hypersonique russe Orechnik "a plongé l'Otan dans le désespoir"

L’Alliance atlantique pourrait recevoir une réponse retentissante de la Russie si les provocations se poursuivent depuis le territoire ukrainien, considère... 24.11.2024, Sputnik Afrique

"Les actions insensées de Washington et de ses alliés poussent le monde encore plus vers l’abîme", indique Pepe Escobar.Il appelle également l'Otan à tenir compte des avertissements des dirigeants russes et à mettre un terme à toute nouvelle tentative d'escalade du conflit.

