https://fr.sputniknews.africa/20241124/liran-reagit-fermement-apres-une-resolution-de-laiea-quil-juge-politisee-1069390054.html

L’Iran réagit fermement après une résolution de l'AIEA qu’il juge "politisée"

L’Iran réagit fermement après une résolution de l'AIEA qu’il juge "politisée"

Sputnik Afrique

De nouvelles centrifugeuses pour enrichir l'uranium ont été lancées par l'Iran, en réponse à une résolution de l’Agence internationale de l’énergie atomique... 24.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-24T15:43+0100

2024-11-24T15:43+0100

2024-11-24T15:43+0100

international

iran

nucléaire

énergie nucléaire

centrale nucléaire

agence internationale de l'énergie atomique (aiea)

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0a/03/1068534521_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_ff13912a438d73533749039ee42bca5a.jpg

La récente résolution prise par l’Agence internationale de l’énergie atomique à l'encontre de l'Iran est "injustifiée et non consensuelle", ce qui pousse Téhéran à lancer de nouvelles centrifugeuses d'enrichissement d'uranium. Le président du Parlement iranien Mohammad Ghalibaf, a fait cette déclaration en session parlementaire, relate la chaîne de télévision iranienne Press TV.Le responsable a critiqué l'approche "politisée" de la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis sur les activités nucléaires iraniennes, accusant ces pays de ternir les relations de l'agence atomique avec Téhéran.Le 21 novembre, le Conseil des gouverneurs de l'AIEA avait adopté une résolution proposée par ces quatre pays et condamnant l'Iran pour ne pas avoir pleinement coopéré avec l'agence. Le Burkina Faso, la Chine et la Russie avaient voté contre ce document.

iran

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, iran, nucléaire, énergie nucléaire, centrale nucléaire, agence internationale de l'énergie atomique (aiea)