Au Burkina, des étudiants sont formés pour accompagner les populations en détresse psychologique

La formation de 10 jours concerne 20 étudiants en psychologie de l’université Joseph Ki-Zerbo, avec un niveau allant de la licence au master, selon le Faso. 24.11.2024, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

burkina faso

psychologue

psychologie

étudiants

La formation a été organisée grâce aux ONG Action contre la faim et Humanité et Inclusion. "Cette initiative vise à contribuer à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de santé mentale et de soutien psychosocial", soutient Ali Tao, spécialiste en santé mentale et soutien psychosocial chez Humanité et Inclusion.

afrique subsaharienne

burkina faso

