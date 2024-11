https://fr.sputniknews.africa/20241124/les-brics-creent-une-plateforme-pour-promouvoir-un-travail-createur-au-service-de-la-societe-1069392904.html

Les BRICS créent une plateforme pour promouvoir un travail créateur au service de la société

Les BRICS créent une plateforme pour promouvoir un travail créateur au service de la société

Sputnik Afrique

Une plateforme pour réfléchir à la place des valeurs spirituelles dans le monde des affaires a été créée lors du récent Forum des BRICS sur les valeurs... 24.11.2024, Sputnik Afrique

2024-11-24T18:33+0100

2024-11-24T18:33+0100

2024-11-24T18:33+0100

international

brics

valeurs traditionnelles

économie

affaires

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/18/1069390211_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b22b2d68cf218ea3c5c782163ae2edd5.jpg

Une plateforme baptisée "Création" a été lancée lors d'une table ronde au Forum des BRICS sur les valeurs traditionnelles qui s'est tenu à Moscou du 17 au 20 novembre ont indiqué les organisateurs de l'événement dans un communiqué.Les participants à la table ronde ont débattu de la compatibilité entre la spiritualité et les objectifs commerciaux. Ils ont décidé que la future plateforme devrait promouvoir les valeurs du travail créateur, soutenir les exemples positifs d'entrepreneuriat et contribuer à changer la perception des entreprises commerciales dans la société, selon les organisateurs.L'idée d'une plateforme réunissant des hommes d'affaires qui travaillent pour le bien de la société et dans le respect des valeurs traditionnelles, a été soutenue par des représentants des BRICS et d'autres pays tels que la RDC, le Pakistan ou l'Ouganda.Parmi les autres résultats du forum Valeurs traditionnelles des BRICS figurent:

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, brics, valeurs traditionnelles, économie, affaires