L'enseignement russe est "recommandé" pour les étudiants étrangers, déclare un étudiant zambien

Timothy Zulu, un jeune zambien qui fait ses études en Russie, a participé à une émission de télé-réalité russe Stagiaires, où six étudiants d'universités... 24.11.2024, Sputnik Afrique

L'enseignement supérieur russe est "recommandé" aux étudiants étrangers. La barrière linguistique ne devrait pas les arrêter, a déclaré à Sputnik Afrique Timothy Zulu, étudiant en médecine vétérinaire à l'Université agraire du Kouban.Il a ainsi commenté sa participation à l'émission de télé-réalité agricole russe "Stagiaires", où 6 étudiants avaient reçu une formation pratique dans des entreprises agricoles russes. La participation à cette émission a offert une expérience vétérinaire précieuse et a permis de nouer des relations solides avec les autres participants, a souligné M.Zulu. L'étudiant décrit l'apprentissage de la langue russe comme un défi et a souligné l'importance de suivre des cours de langue en Zambie organisés par le Centre russe pour la science et la culture (Maison russe de Lusaka).

